Vídeo: pessoas que se identificam como cães fazem protesto em Berlim pelos seus direitos

O protesto foi organizado pelo grupo "Canine Beings". Cerca de mil pessoas que se identificam e adotam comportamentos caninos como parte de sua identidade pessoal se reuniram na estação ferroviária de Potsamer Plataz, em Berlim.



O encontro aconteceu na última terça-feira (19). O intuito do protesto desse grupo seria reinvindicar que eles sejam reconhecidos socialmente como cães.



Na web, o vídeo viralizou e virou piada entre os internautas, com alguns usuários zombando e outros apoiando e expressando curiosidade. "Vem meteoro", "Mandem minha nave, quero subir" e "Bom, melhor que se identificar com cobras", foram alguns dos comentários.



Nas imagens, as pessoas aparecem se comunicando através de uivos e latidos entre elas. Assista ao vídeo!

Pessoas que se identificam como cães fazem protesto em Berlim pelo direito de serem reconhecidas socialmente assim.



Reprodução#MeiaHora pic.twitter.com/k5JHhU8IGU — Jornal Meia Hora (@meiahora) September 22, 2023