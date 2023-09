Zeca Pagodinho inaugura estátua em sua homenagem em Xerém

Zeca Pagodinho recebeu uma estátua em sua homenagem em Xerém, na cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Aos 64 anos, o cantor compareceu à cerimônia de inauguração neste sábado, 23, e publicou um vídeo do momento no Instagram.

De acordo com a prefeitura da cidade, Zeca reside em Xerém desde 1991, e será homenageado em uma praça no bairro com o 'Cantinho do Zeca'. A estátua de tamanho real é de bronze e foi um presente da escola de samba Grande Rio, segundo comunicado. Jessé Gomes da Silva, pai do sambista, também foi homenageado ganhando o nome de uma rua.

A estátua de Pagodinho fica situada em praça na Estrada de Xerém, esquina com a Avenida Venância, s/nº, Xerém, Duque de Caxias. Além de fãs, o evento também contou com a presença de familiares do cantor e políticos da região, incluindo o governador fluminense, Claudio Castro (PL-RJ).