Hoje é dia traz o Dia Nacional da Radiofusão, saúde e direitos humanos

Nunca antes na história da humanidade o acesso à informação foi tão fácil, veloz e múltiplo. Mas isso não significa que a nossa forma de nos informar seja maravilhoso. Do mesmo jeito, nunca antes foi tão necessário estar atento às fontes das informações que consumimos para evitar e enfraquecer a proliferação das fake news. E esta quinta semana de setembro é uma boa ocasião para se refletir sobre isso.

No dia 25 celebramos o Dia Nacional do Rádio e da Radiodifusão. A data foi criada para relembrar o nascimento de Edgar Roquette-Pinto, considerado o pai da radiodifusão no país. Médico, professor, escritor, antropólogo, etnólogo e ensaísta, Roquette-Pinto fundou a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, chamada posteriormente de Rádio MEC após ser doada, em 1936, ao Ministério da Educação. Clicando aqui você poderá acessar um especial sobre a história do rádio. Elaborado pelos profissionais da Radioagência Nacional e publicado pela Agência Brasil as reportagens lembram a importância desse veículo, que continua sendo fundamental na comunicação brasileira. E a programação de todas as rádios da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) pode ser conferida no Portal das Rádios.

Já o 28 é reservado pala lembrarmos o Dia Internacional do Acesso Universal à Informação. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), com o objetivo de promover o acesso à informação por meio de todas as plataformas, como uma maneira essencial de cumprir a Agenda de Desenvolvimento 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A Unesco acredita que o acesso à informação é uma forma de reduzir o fosso das desigualdades sociais no planeta.

E fechamos a semana com uma pergunta: uma boa história contada ao pé do ouvido vale mais que muitas imagens? Não temos uma resposta definitiva para isso, mas o que se sabe é que o crescimento da audiência para podcasts no Brasil tem sido exponencial, de acordo com a Associação Brasileira de Podcasters. E em 2023 a EBC entrou neste mundo. E no Dia Internacional do Podcast, comemorado no dia 30, te convidamos a conhecer Histórias Raras, Copa Delas e Sala de Vacina, produções da Radioagência Nacional. É só clicar aqui!.

Saúde, Direitos Humanos e Cidadania

Abrimos a semana comemorando o Dia Nacional do Trânsito. O tema é pauta constante nos veículos da EBC, e recentemente foi a série de reportagens especiais Trânsito: bons exemplos em movimento levou para os expectadores da TV Brasil o que tem sido inovação para melhorar a mobilidade urbana e quais os desafios a serem superados no trânsito brasileiro. O Caminhos da Reportagem também abordou o tema este ano, no programa Soluções em Trânsito. Assista!

O 26 de setembro é reservado para o Dia Nacional dos Surdos e o Dia Internacional da Linguagem de Sinais. A comunidade surda é formada por mais de dez milhões de brasileiros, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). E mesmo com avanços e tecnologia, essa população ainda enfrenta muitas dificuldades para acessar serviços básicos do cotidiano. Uma das barreiras é a falta de comunicação. O episódio Brasil que usa libras, do Caminhos da Reportagem, mostra que, embora a Libras ( Língua Brasileira de Sinais), seja um idioma oficial no país, apenas dois milhões de pessoas a dominam.

No dia 27 é o Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos. O tema ganhou repercussão recentemente quando o apresentador Fausto Silva, o Faustão, foi submetido a um transplante de coração. Junto com as inúmeras informações relevantes que circularam sobre o tema, as fake news também tiveram seu espaço. Por isso, nessa data, vale destacar que o Sistema Nacional de Transplantes (SNT) brasileiro, ligado ao Sistema Único de Saúde (SUS), é o maior do mundo. A Agência Brasil já explicou como funciona a lista de espera e os transplantes no país e também deu destaque para os hospitais universitários que têm sido referência nesse trabalho.

Durante a pandemia de covid-19 a doação de órgãos caiu no país, mas de acordo com matéria veiculada pela Radioagência Nacional o número de doadores voltou a crescer nesse ano.. E vale sempre lembrar que não há custos para a família do doador, bem como não há nenhum tipo de pagamento pelo órgão. E que, caso a pessoa queira ser uma doadora, ela deve avisar à família, pois serão os familiares os responsáveis pela autorização da captação.

Uma das metas da Agenda do Desenvolvimento Sustentável é “acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável” até 2030. Mas esse objetivo parece distante de ser alcançado, e um dos motivos é a quantidade de comida jogada fora diariamente em todo o mundo enquanto a fome cresce. Por isso, celebrando o dia 29, Dia Internacional de Conscientização sobre Perda e Desperdício de Alimentos, a Organização das Nações Unidas convida a todos a colaborarem com as estratégias para reduzir a perda de comida. Para contribuir com essa reflexão, a Agência Brasil publicou, em março, o especial Prato Vazio que traça um panorama do Brasil que ainda está no mapa da fome.

Também no dia 29, é o Dia Mundial do Coração. A data é um chamamento para a atenção às doenças cardiovasculares e às formas de preveni-las.

As doenças cardiovasculares são as principais causas de morte em todo o mundo, e um levantamento do Instituto Nacional de Cardiologia (INC) mostra que, entre 2008 e 2022, o número de internações por infarto aumentou no Brasil. Entre os homens, a média mensal passou de 5.282 para 13.645, alta de 158%. Entre as mulheres, a média foi de 1.930 para 4.973, aumento de 157% (). O aumento dos infartos e as formas de prevenção também foram assunto do jornalismo da Rádio Nacional.

Religiosidade

O Yom Kipur, o dia do perdão eterno, é considerada a data mais sagrada para a comunidade judaica. Este dia de reflexão e reconciliação é celebrado sempre no décimo dia após o Rosh Hashaná - ano novo judaico. Então, entre o entardecer do dia 24 e o pôr do sol do dia 25 os judeus de todo o mundo serão convidados a um momento de profunda introspecção, oração, arrependimento e perdão.

Nos dias 26 e 27 de setembro são celebrados os irmãos Cosme e Damião. Para a igreja católica os dois são considerados santos por terem praticado a medicina gratuitamente na comunidade em que viviam. Os dois foram decapitados por volta do ano 300 por não negarem a fé cristã, e são considerados mártires pela igreja romana.

Já para os praticantes da umbanda e do candomblé, a referência aos dois é fruto da necessidade dos africanos escravizados terem que associar seus orixás a santos católicos para praticarem sua fé. Para essas religiões, Cosme e Damião são, na verdade, os Ibejis, filhos gêmeos de Xangô e Iansã. E a tradição de entregar doces vem daí, da oferenda aos orixás crianças. Para saber mais sobre essa história você pode clicar aqui e aqui.

E sobre as duas datas, vale lembrar que até 1969 a igreja católica também celebrava os santos no dia 27, como a umbanda e o candomblé. Mas, desde aquele ano, se alegou que a celebração seria no 26 para não coincidir com a festa de são Vicente de Paula, outro santo da religião.

Confira a lista semanal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados: