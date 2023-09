A ex-secretária particular de Roberto Carlos, Carmosina Silva, conhecida como Carminha, morreu aos 83 anos no último sábado, 23, informou o jornal Metrópoles.

Carminha trabalhou como secretária do artista por quase quatro décadas e era muito amiga do Rei, recebendo correspondência de fãs e conversando com a imprensa. Ela lutava contra Alzheimer há anos e morava em um apartamento que era propriedade do cantor - onde ele havia montado um home care para sua "fiel escudeira".

O sepultamento será neste domingo, 24, no Cemitério Jardim da Saudade, no Rio de Janeiro, RJ, segundo o jornal.