O cantor de R&B Usher cantará no intervalo do Super Bowl em 2024, confirmou a NFL em suas redes sociais. O artista, dono de hits como Yeah e DJ Got Us Fallin In Love, comandará a parte musical da final do campeonato de futebol americano.

A 58ª edição do Super Bowl acontecerá no dia 11 de fevereiro, em Las Vegas. "É uma honra para toda a vida finalmente tirar um desempenho do Super Bowl da minha lista de desejos. Mal posso esperar para trazer ao mundo um show diferente de tudo que eles já viram de mim antes", disse Usher em comunicado.