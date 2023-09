Eletrobras: desligamento de linhas de transmissão afetou fornecimento de energia no Rio

A Eletrobras informou que o desligamento de duas linhas de transmissão afetou o fornecimento de energia elétrica no fim da tarde deste sábado, 23, para diversos bairros do Rio de Janeiro.

O incidente ocorreu às 17h24, quando "houve uma contingência dupla com desligamento das linhas de transmissão de 500 kV Adrianópolis-Grajaú e Grajaú-Nova Iguaçu, afetando a Subestação Grajaú, da Eletrobras Furnas", informou a empresa, em nota sobre o ocorrido.

A companhia declarou que ainda está apurando as causas do incidente. A subestação da Eletrobras Furnas alimenta as regiões Norte, Sul e Centro da cidade do Rio de Janeiro. Moradores relataram falta de luz em diferentes pontos da capital fluminense.

A Eletrobras explicou que a "perda dupla levou à atuação de uma proteção sistêmica, desligando duas linhas de transmissão de 138 kV responsáveis pelo atendimento de parte da carga da cidade do Rio de Janeiro, produzindo um corte de carga de cerca de 350 MW", justificou.

O funcionamento foi normalizado para o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) às 17h45.