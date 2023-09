Após os rumores de que Neymar teria traído sua namorada na Espanha, Bruna Biancardi publicou um vídeo em que aparece usando sua aliança de compromisso. Em registro fofo com seu cachorro, a influenciadora está com o anel de ouro branco que ganhou em 2022 do jogador.

Na última semana, na fase final da gravidez de Bruna, foram divulgados vídeos em que Neymar conversava e abraçava outras mulheres em uma boate em Barcelona. "Decepcionada", escreveu a influenciadora em suas redes sociais.

Em um treino na última quarta-feira, 20, Neymar foi visto sem a aliança. Não se sabe o status do relacionamento do casal, que espera a filha Mavie.