Com cesta salvadora, Franca é campeão intercontinental de basquete

Pouco menos de dois segundos. Era o tempo que o Sesi Franca tinha no relógio para dar fim a uma espera de mais de 60 anos pelo primeiro título intercontinental da equipe mais tradicional do basquete brasileiro. Parecia pouco, mas foi suficiente. Com um arremesso no estouro do cronômetro, a equipe bateu o Telekom Baskets Bonn, da Alemanha, por 70 a 69 e conquistou a tão sonhada taça. Lucas Dias, autor da cesta decisiva, foi eleito o MVP (Jogador Mais Valioso) da final, com 14 pontos e seis rebotes, enquanto o americano David Jackson foi coroado como o melhor jogador da competição, disputada em Singapura.

Depois de vencer Al-Ahly, do Egito, e o G-League Ignite, dos Estados Unidos, Franca teve pela frente o campeão da Champions League europeia de basquete e atual vice-campeão alemão (a Alemanha acabou de se sagrar campeã do mundo entre as seleções).

Durante três quartos, Franca e Bonn trocaram golpes e, com uma esticada no final do terceiro quarto, a equipe brasileira chegou com boa vantagem aos 10 minutos finais (58 a 50). No entanto, o time alemão se recompôs e apagou a liderança de Franca rapidamente, deixando o duelo extremamente nervoso em sua reta final. A liderança mudou de mãos algumas vezes. No último minuto, Márcio Santos - cestinha de Franca na partida com 15 pontos - fez uma jogada de três pontos (cesta mais a falta) para colocar Franca na liderança, por 68 a 67, mas logo na sequência Glynn Watson colocou a equipe alemã novamente na frente.

No fim, o time comandado por Helinho Garcia apostou na defesa e conseguiu forçar os adversários a uma violação dos 24 segundos de posse de bola. No entanto, restavam apenas 1.8 segundos para a buzina final do jogo. O técnico desenhou uma jogada na saída lateral. O ala-pivô Lucas Dias, capitão da equipe, recebeu a bola na cabeça do garrafão, girou, e com um belo arremesso fade-away (caindo para trás), fez a cesta histórica que deu a vitória e o título a Franca.

O título intercontinental, além de inédito, coroou uma temporada perfeita da equipe da cidade conhecida como a capital do basquete no Brasil. O torneio em Singapura foi o último episódio da temporada 2022-23, que teve Franca vencendo os títulos do Campeonato Paulista, da Copa Super 8, do NBB e da Champions League Américas. Este último, que credenciou o time à disputa da Copa Intercontinental da FIBA, foi conquistado de maneira invicta, com dez vitórias em dez jogos. Além disso, no decorrer da temporada, a equipe estabeleceu a maior sequência invicta da história do basquete brasileiro, ganhando 46 partidas consecutivas.