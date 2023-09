Somente três capitais devem ter máxima abaixo dos 30ºC nesta segunda-feira

O calor vai continuar na maior parte do Brasil nesta segunda-feira, 25, conforme a projeção do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Apenas três capitais do País devem registrar máximas abaixo dos 30ºC: Rio de Janeiro (RJ), 28ºC; Florianópolis (SC), 21ºC; e Porto Alegre (RS), 19ºC.

Todas as demais devem registrar igual ou acima dos 30ºC.

Palmas (TO), com máxima de 40ºC; e Cuiabá (MT), 43ºC, terão as maiores temperaturas de acordo com o órgão, seguidas por Goiânia (GO) e Teresina (PI), cujos termômetros devem registrar 39ºC.

Em São Paulo, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura (CGE), a segunda-feira terá predomínio de sol entre poucas nuvens, e a temperatura deve atingir 30°C nas horas de maior aquecimento.

Os índices de umidade do ar ficam ligeiramente acima dos 30%. O dia vai terminar com aumento da nebulosidade, mas não há previsão para chuvas, informa o órgão.