Apresentador confunde Jovem Pan com CNN e reação de repórter viraliza nas redes

Rafael Colombo estreou como apresentador do Jornal da Manhã, da Jovem Pan, nesta segunda-feira, 25, e um momento de confusão do jornalista viralizou nas redes.

Durante uma passagem para uma chamada ao vivo, Rafael agradece a participação de um convidado e se vira para a câmera, para fazer a transição para a próxima chamada. Neste momento, o jornalista diz: "Seguimos juntos aqui no 'Novo Dia', da CNN Brasil, 'tá'... perdão! É a força do hábito", e se corrige. "É da Jovem Pan".

Acontece que, neste momento, a câmera amplia o campo de visão e mostra ao fundo, no telão, uma repórter que se prepara para entrar ao vivo. É então que ela reage ao equívoco do apresentador, sorri e fica com os olhos bem abertos.

No X, antigo Twitter, usuários comentaram a gafe. "A cara da repórter é a melhor", escreveu um. "Normal, há pouco tempo esteve lá. Em menos de um mês e meio já está em outro veículo de comunicação", escreveu outro.

Rafael Colombo trabalhou por três anos na CNN Brasil. Demitido em agosto da emissora, o jornalista foi contratado pela Jovem Pan no início de setembro.