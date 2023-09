Nível do Guaíba em Porto Alegre coloca autoridades em estado de alerta; comportas são fechadas

A medição do nível do Lago Guaíba, em Porto Alegre, colocou as autoridades do Rio Grande do Sul em estado de alerta na noite deste domingo, 24, quando a régua do Cais Mauá, no centro da cidade, apontou 2,71 metros. Para evitar que a área central alague caso o nível do lago chegue aos 3 metros, a prefeitura determinou nesta segunda-feira, 25, o fechamento preventivo de comportas do Guaíba. A última vez que as comportas do Guaíba foram fechadas foi em 2015, quando o nível do lago alcançou a marca de 2,89 metros.

Serão fechados oito dos 14 portões. Outros seis que já são fechados permanentemente serão reforçados com 2 mil sacos de areia.

O Estado gaúcho enfrenta um longo período de cheias devido ao fenômeno El Niño. No início do mês, a passagem de um ciclone pelo Rio Grande do Sul matou 49 pessoas.

Há alertas de temporais para os próximos dias, com previsão de até 100 milímetros na terça-feira, 26. Além disso, na quarta-feira, 27, o vento sul deve atuar em direção a Porto Alegre, represando a água e evitando o escoamento para a Lagoa dos Patos.

"Não podemos estar desprevenidos neste momento decisivo. Estamos agindo com mitigação de danos e alinhados com o Estado e demais órgãos parceiros diante da previsão do tempo e alertas que temos recebido. Todas nossas equipes de ponta estão reforçadas e mobilizadas para atender a população e possíveis ocorrências", disse o prefeito Sebastião Melo.

Equipes do Departamento Municipal de Habitação (Demhab) estão percorrendo nesta segunda-feira diversos pontos considerados áreas de muito alto risco para conscientizar as famílias que procurem abrigo durante as fortes chuvas. O ginásio do Demhab, com capacidade para 80 vagas, já está sendo preparado para o atendimento e acolhimento de desabrigados. O Ginásio Gigantinho, junto ao Estádio Beira-Rio, também será vistoriado em caso de necessidade de mais espaço ou transferência de pessoas abrigadas na Região das Ilhas.

A Unidade de Saúde Ilha da Pintada está fechada nesta segunda-feira em decorrência do alagamento das ruas localizadas no entorno. Não há previsão de retomada das atividades no local.