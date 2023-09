Fim do amor? Veja a lista dos casais que terminaram recentemente

De Sandy e Lucas Lima a Paula Fernandes e Rony Cecconello, setembro marca um mês de surpreendentes separações. Casais que viveram anos de união, como Sandy e Lucas Lima, que estavam juntos há 15 anos, anunciaram o fim de seus relacionamentos.

Outros, como Luísa Sonza e Chico Moedas, também confirmaram o término, evidenciando que até mesmo os amores mais intensos podem chegar ao fim. A onda de separações não poupou nem mesmo casais que esperavam filhos, como Arthur Aguiar e Jheny Santucci.

A seguir, relembre alguns desses casos, e confira alguns nos detalhes conhecidos e nas declarações oficiais dos envolvidos.

Sandy e Lucas Lima

Sandy e Lucas Lima anunciaram sua separação após 15 anos de casamento em uma publicação conjunta no Instagram na segunda-feira, 25. O casal enfatizou que a decisão não foi fácil ou impulsiva, destacando que não houve brigas, mágoas ou traumas envolvidos. Eles expressaram que a separação ocorreu com muito amor, respeito e amizade infinita, e pediram por respeito e privacidade durante esse período, mencionando a necessidade de cuidado e amor para com o filho de 9 anos.

O casal se conheceu em 1997 e se casou em 2008, em Campinas, São Paulo. Eles já haviam passado por dois términos anteriormente, um no início do namoro devido à distância e conflitos de agenda, e o segundo em 2002, por problemas na relação. Sandy e Lucas são pais de Theo, e optaram por não mostrar o rosto do menino na internet. Eles lançaram músicas juntos e, há menos de duas semanas, celebraram 15 anos de casamento com uma publicação nas redes sociais.

Luisa Sonza e Chico Moedas

Luísa Sonza confirmou o término de seu namoro com Chico Moedas no programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga, na quarta-feira, 20. Durante o programa, a cantora leu um texto sobre traição e se emocionou ao vivo, expressando a dor e a invalidação que sentiu. Ela fez referência às críticas que recebeu por ter dedicado uma música ao seu então namorado com poucos meses de relacionamento, e destacou a intensidade da traição e a quebra de confiança, respeito e cuidado.

Sonza também falou sobre a sensação de ser invalidada e desrespeitada após a traição, mencionando como isso afeta a autoestima, a confiança e a segurança pessoal. Ela encerrou seu discurso com um adeus, afirmando que escolheu se proteger e que viverá o amor, mas não com Chico Moedas.

Gustavo Mioto e Ana Castela

Gustavo Mioto, 26 anos, e Ana Castela, 19 anos, anunciaram o fim do seu relacionamento na segunda-feira, dia 25, conforme informado pelo cantor em suas redes sociais. O casal havia oficializado o namoro em junho, no Dia dos Namorados. Mioto esclareceu que o término não ocorreu por falta de amor, mas sim por tempos e vontades diferentes. Ele afirmou que não houve briga ou qualquer outro problema, apenas não era a hora de continuar o relacionamento.

O cantor pediu respeito para ambos individualmente e destacou que os términos são difíceis, especialmente na vida agitada que levam. Ele expressou seu apoio e orações por Ana e sua família, enfatizando que, apesar do fim do relacionamento, continua torcendo por ela.

Lexa e MC Guimê

Lexa e MC Guimê anunciaram o fim do relacionamento em 21 de setembro, após oito anos juntos, com postagens nas redes sociais evitando detalhes, mas pedindo respeito.

O ano de 2023 foi tumultuado para o casal, com MC Guimê sendo expulso do BBB23 por acusações de importunação sexual contra a modelo Dania Mendez. Apesar de uma reconciliação em junho, o casal enfrentou críticas e desafios financeiros significativos.

Arthur Aguiar e Jheny Santucci

Na segunda-feira, dia 18, Arthur Aguiar anunciou o término de seu relacionamento com a influenciadora e cabeleireira Jheny Santucci. O anúncio veio apenas três dias após o casal revelar que está esperando um filho. Eles se conheceram no final de março e, embora inicialmente não quisessem um relacionamento sério, decidiram namorar e morar juntos após descobrir a gravidez em maio. Apesar de tentarem, optaram por terminar o relacionamento três meses depois.

Arthur e Jheny anunciaram a gravidez na última sexta-feira, dia 15, em um vídeo em parceria com uma marca de cosméticos, revelando que o bebê já está com 20 semanas. Arthur, que já é pai de Sophia, fruto de seu relacionamento com Maíra Cardi, afirmou que cuidará do filho com amor e carinho e será um pai presente.

Paula Fernandes e Rony Cecconello

Também nesta segunda-feira, 25, Paula Fernandes anunciou o término de seu relacionamento com o empresário Rony Cecconello, com quem estava desde 2019. A cantora compartilhou a notícia nas redes sociais, agradecendo o carinho de todos e pedindo respeito a este seu momento. Ela expressou sua crença contínua no amor e sua esperança de que ele se abrirá novamente para ela no futuro.

O casal manteve o relacionamento de forma discreta, fazendo poucas aparições públicas nos últimos quatro anos e compartilhando alguns momentos juntos no Instagram durante viagens e momentos de lazer. O anúncio do término coincidiu com a separação de outros casais de celebridades, gerando comentários nas redes sociais sobre os diversos términos anunciados no mês de setembro.