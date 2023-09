Rodízio de veículos em SP é suspenso na manhã desta terça-feira

O rodízio municipal de veículos foi suspenso na manhã desta terça-feira, 26, na cidade de São Paulo. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a decisão foi tomada em razão de atraso na liberação da pista expressa da Marginal do Tietê, na altura da Ponte da Vila Maria, no sentido da Rodovia Castelo Branco, onde estão sendo realizadas obras de recapeamento.

A medida é válida para todas as regiões em que vigora o rodízio.

"As autuações por desrespeito ao rodízio municipal de veículos registradas na manhã desta terça-feira, entre 7h e 10h, não serão convertidas em multas. A anulação das multas se dá pelo atraso da liberação da pista expressa da Marginal Tietê, no sentido da Castelo Branco, onde está em andamento ações de recapeamento", afirma CET.

A medida vale exclusivamente para o período da manhã no centro expandido da cidade.

No período da tarde a restrição volta a vigorar, entre 17 horas e 20 horas, para carros com placas de final 3 e 4.