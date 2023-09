Famosos vão a casamento de Ronaldo e Celina Locks em Ibiza

O ex-jogador e dono da SAF do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno, se casou com a modelo Celina Locks na última segunda-feira, 25. A cerimônia, que aconteceu em Ibiza, famosa ilha da Espanha, contou com familiares do casal e celebridades, como Sabrina Sato, Donata Meirelles e João Silva, filho de Faustão.

"Hoje reunimos nossas famílias para uma íntima celebração religiosa e assim damos início a uma semana de muitas comemorações", escreveu Celina. Segundo o casal, outros eventos acontecerão durante os próximos dias.

Além deles, convidados como Galvão Bueno e Kaká estão a caminho de Ibiza para comemorar a união.

Celina e Ronaldo estão juntos desde 2015 e apenas em janeiro de 2023 oficializaram o noivado, na República Dominicana. Nos últimos meses, a modelo planejou o casamento e reforçou sua intenção de fazer uma festa grande, que durasse vários dias.