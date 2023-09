O ator Dalton Vigh anunciou o fim do casamento com a também atriz Camila Czerkes. A confirmação veio por uma nota compartilhada pela assessoria de imprensa do artista nesta terça-feira, 26.

Os dois ficaram juntos por 10 anos e tiveram os gêmeos Arthur e David. Conforme o comunicado, Dalton e Camila terão guarda compartilhada dos filhos.

O ator já fez papéis marcantes na televisão, como o personagem Said, de O Clone, da Rede Globo. Ele também passou pelo SBT, com a novela Poliana, pela Record TV e pela TV Manchete.

Já Camila atua em peças de teatro. Recentemente, ela esteve em cartaz com a peça O Dilema do Médico, no Museu de Arte de São Paulo (Masp).