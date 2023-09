Vídeo: Mulher finge dormir e filma homem se masturbando em ônibus

Nesta segunda-feira (25), uma mulher de 24 anos fingiu estar dormindo e gravou um homem se masturbando ao seu lado em ônibus no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. Ao chegar próximo à estação do BRT Nova Barra, a vítima contou o que havia acontecido ao motorista da linha 2334 (Campo Grande x Menezes Cortes), que então chamou a polícia militar.



O suspeito, identificado como Jerson Luiz da Silva Sodré, de 51 anos, foi preso em flagrante. O crime foi registrado na 16ª DP (Barra) como importunação sexual. As informações são do G1. O vídeo completo mostra o exato momento em que o agressor se masturba, mas o portal decidiu não divulgar as imagens do ato.

Mulher finge estar dormindo e grava importunação sexual em ônibus.



A mulher estava a caminho do trabalho quando percebeu que um homem se masturbava ao lado dela. O caso ocorreu no Rio de Janeiro.



