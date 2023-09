Carta ao leitor do MEIA HORA de 27 de setembro de 2023

Celebrações religiosas e entrega de doces marcam nesta quarta-feira as comemorações de São Cosme e São Damião

Presidente de torcida organizada do Botafogo é preso na Zona Norte do Rio com mais de 200kg de maconha

Ex-BBB Diego Alemão se interna em clínica após ser preso com revólver em táxi na Zona Sul do Rio

Polícia investiga agressão a professora motivada por desafio de rede social no Colégio Pedro II

Dupla é presa após roubar carga de doces de São Cosme e São Damião na Zona Oeste do Rio

Saiba tudo sobre a partida na noite desta quarta entre Fluminense e Internacional no Maracanã

Gil do Vigor denuncia ataque homofóbico no canal em que ensina matemática no YouTube