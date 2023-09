EBC e RTP, de Portugal, assinam acordo

e a Empresa Rádio e Televisão de Portugal (RTP) se reuniram, nesta quarta-feira (27), em Lisboa, para assinar acordo de cooperação entre as emissoras públicas. Afoi representada pelo presidente Hélio Doyle e a RTP pelo presidente de seu conselho, Nicolau Santos. Participaram também do encontro, o embaixador do Brasil em Portugal, Raimundo Carreiro; o embaixador da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Juliano Nascimento; além de membros do conselho e da diretoria da RTP.

A iniciativa visa a troca de conteúdos, com ênfase em temas voltados aos países de língua portuguesa, entre os canais de televisão da EBC e os canais RTP África e RTP 3. Além disso, o protocolo também prevê apoio logístico, intercâmbio e qualificação de profissionais das emissoras públicas de comunicação.

“Assinar mais esse acordo é algo muito importante para o Brasil e faz parte da nossa estratégia ampla de internacionalização da EBC e dos conteúdos produzidos por seus veículos”, destacou Hélio Doyle. “Nesse sentido, assinar mais esse acordo com Portugal nos ajudará a ampliar ainda mais nossas fontes de informação e de conteúdos culturais, sempre a partir do nosso critério jornalístico”, completou o presidente da EBC.

A EBC já assinou acordos na atual gestão com as agências de notícias Xinhua, da China; Lusa, de Portugal; e com o sistema de mídia pública da Argentina, formado pela Telam, RTA e Contenidos Públicos Sociedad del Estado. Novos acordos estão em processo de negociação com países como Chile, Venezuela, Cuba e Azerbaijão.

Sobre a RTP

A RTP possui emissoras de televisão, rádio e portais, sendo uma referência cultural para todos os portugueses. Na sua missão de serviço público assume relevância pela qualidade e diversidade da oferta, tanto na rádio como na televisão, bem como nos conteúdos que disponibiliza online.