João Silva, filho do Faustão, é liberado pela Band e vai gravar quadro no 'Domingão com Huck'

João Guilherme Silva, o filho do Faustão, foi liberado pela Band para gravar um quadro no programa Domingão com Huck, herdado por Luciano Huck após a saída de Fausto Silva da Rede Globo.

Segundo a colunista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo, João vai participar do "Batalha do lip sync", em que famosos se fantasiam de outros artistas e se apresentam dublando canções famosas.

A gravação do programa deve ocorrer na quarta-feira, 4 de outubro, com a exibição prevista para o domingo, 8. Nomes como Ana Maria Braga, Gil do Vigor, Carmo Dalla Vecchia, Larissa Manoela e Tati Machado já estiveram entre convidados do "Batalha do lip sync".

Vale lembrar que em breve João vai estrear o seu próprio programa na Band. Ele ganhou uma atração que irá ao ar nas noites de sábados na emissora e se chamará Programa do João Silva. As gravações já começaram e o programa tem previsão para estrear no final de outubro.

Em entrevista ao Estadão em agosto, o filho de Faustão contou que o seu sonho era ter uma atração própria na televisão. "Meu sonho é ter um programa meu, na televisão. É o meu grande sonho. Se é algo longe ou perto de ser concretizado, eu não sei", disse na ocasião.

Desde que o pai foi internado em agosto, João apareceu muito nas redes sociais para dar notícias aos fãs. Depois de Faustão passar por um transplante de coração, ele também tem sido um grande incentivador de campanhas pela doação de órgãos.