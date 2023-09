Sandy e Lucas Lima: atriz que atuou em peça com músico se manifesta após ataques por separação

Nesta quarta-feira, 27, a atriz Bruna Guerin se manifestou após ter recebido uma onda de ataques depois do anúncio da separação de Sandy e Lucas Lima. Ela e o músico viveram um par romântico no musicalno início do ano, o que foi motivo para que a artista passasse a enfrentar uma "onda de ódio".

"São 20 anos de uma carreira que tenho construído com tanto esforço e nunca havia sofrido uma onda de ódio tão grande causada por boatos mentirosos que a imprensa irresponsável tem reproduzido", escreveu a atriz em uma publicação feita no Instagram.

Bruna pontuou não ser "pivô de separação" e disse que nunca teve "nenhum envolvimento com o amigo de trabalho". "Especular, acusar e me atacar com mensagens de ódio e mentiras descabidas é cruel e está me afetando demais", afirmou a artista.

Ela também expressou apoio a Sandy e Lucas. "Toda minha solidariedade e respeito à Sandy e ao Lucas nesse momento que estão passando", finalizou.

A cantora e o músico se manifestaram nos comentários do post em suporte à atriz. O ex-casal comentou emoji de corações.

Bruna ainda recebeu apoio de amigos e colegas de trabalho. "Amada, não receba o ódio. Devolva graciosamente o presente", comentou Miguel Falabella. "Que loucura. Sinto muito, Bruna", escreveu Pathy Dejesus.

Separação

Sandy e Lucas Lima anunciaram a separação após 15 anos de casamento na última segunda-feira, 25. A informação foi compartilhada em uma publicação em conjunto no Instagram.

"Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos", escreveu o casal.

Segundo eles, "não teve briga, mágoa, traumas". "A gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita", disseram.