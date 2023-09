Walcyr Carrasco nega ter deixado novela, revela fratura no fêmur e que trabalhou do hospital

Walcyr Carrasco nega que tenha deixado, atual novela das 21h da Globo, e criticou as notícias que saíram a respeito do seu estado de saúde. "Ficaram especulando sobre a minha saúde, se eu ia voltar... Eu continuo sendo o autor. Estou com milhões de ideias para ir ao ar", disse em um vídeo postado em suas redes sociais, nesta quinta-feira, 28.

De acordo com o escritor, nos últimos dias, ele enfrentou uma série de problemas que se sucederam. E o que começou com uma operação de catarata, evoluiu para uma cirurgia no fêmur, depois de uma queda. "Já foi o suficiente para saírem notícias de todos os tipos. Me puseram praticamente dentro de um caixão", comentou.

No vídeo, Walcyr explicou ainda que a parceria com Thelma Guedes já tinha sido programada desde a primeira cirurgia. "A Thelma Guedes é uma grande autora. O que ela está fazendo é um favor para mim, porque eu ia operar de catarata", comentou.

Mas que, nem por isso, ele deixou de trabalhar no roteiro de Terra e Paixão."Segredo: eu escrevi do hospital. A gente criou cenas do hospital. Tudo que está no ar, foi pensado por nós três. Muito foi sim pensado pela Thelma, que é uma grande autora. Eu estava lá, palpitando, falando, e agora voltei", disse. "Não acho que há tanto drama por alguém ficar com uma doença que, contando bem, durou 12 dias. Eu só estou falando isso, não porque eu queira falar muito sobre mim ou um problema que eu tive. Mas, para as pessoas entenderem que especulação é uma coisa feia".