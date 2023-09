Luísa Sonza vai continuar cantando 'Chico' em shows após traição? cantora responde

Após tornar pública a traição do ex-namorado, o influenciador Chico Moedas, a quem dedicou a música Chico, Luísa Sonza passou a ser questionada se continuaria cantando a música durante os seus shows. Atualmente, ela promove o álbum, do qualfaz parte.

Em entrevista ao Zero Hora nesta quinta-feira, 28, a artista confirmou que, apesar da história por trás da letra, pretende continuar se apresentando com a canção. "É sobre a arte. Sobre a música. Sobre o amor que existe em mim. Por isso que estou aqui", esclareceu.

Luísa expôs a traição do influenciador ao ler uma "carta aberta" durante uma participação no programa Mais Você na semana passada. Ela se emocionou e emocionou Ana Maria Braga, a apresentadora da atração matinal, enquanto lia o texto.

"É uma dor impossível de explicar. É uma quebra na confiança no próximo, é um medo de acreditar nas pessoas, é um sonho destruído, é toda a sua entrega, todo o seu zelo, cuidado, amor jogados fora", disse em um trecho.

A cantora também rebateu as críticas sobre ter dedicado uma música a ele com poucos meses de relacionamento. "Intensa demais? Intenso demais é alguém que larga tudo o que prometeu, se propôs, construiu a dois por um momento no banheiro sujo de um bar."

Depois do desabafo, a música, que enfrentava uma queda no número de streams no Spotify, voltou a ultrapassar a marca de 1 milhão de reproduções. Apesar de cair novamente no ranking que mede as músicas mais ouvidas, a canção foi reproduzida 4 milhões de vezes esta semana.