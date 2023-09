Depois de transplante, Faustão grava vídeo sobre doação de órgãos para o Ministério da Saúde

Depois de passar por um transplante cardíaco, Faustão fez um vídeo sobre doação de órgãos para o Ministério da Saúde. O registro, publicado na quinta-feira, 28, pela pasta, foi lançado para a campanha Setembro Verde.

"Alô, galera! Eu sigo aqui, na minha luta para reabilitação, já com boas perspectivas", começa o apresentador. "Mas estou aqui para, mais uma vez, agradecer o empenho de tanta gente nesta corrente para transformar o Brasil no primeiro [lugar de] doador de órgãos do mundo."

Então, ele incentivou o engajamento das pessoas na campanha. "Para que, cada vez mais, o Brasil seja o país da doação de órgãos. É fundamental, porque, com os problemas que a gente tem, precisamos dessa solidariedade. É o Brasil pulsando com um coração só."

Faustão também lembrou que cada pessoa pode salvar a vida de oito pessoas diferentes, pois é capaz de doar oito órgãos.