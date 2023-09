Taylor Swift e Travis Kelce: o que o astro da NFL já falou sobre a cantora e o suposto affair?

O nome de Travis Kelce está na boca dos swifties - nome dado aos fãs da cantora Taylor Swift - principalmente desde que a artista compareceu a um jogo do Kansas City Chiefs, equipe do astro da Liga de Futebol Americano (NFL), no último domingo, 24. A presença da artista alimentou boatos de que os dois estariam vivendo um romance.

Ao lado da mãe de Travis, Taylor foi vista vibrando pelo atleta. Os dois, inclusive, deixaram o Arrowhead Stadium juntos e apareceram em um carro conversível após a partida.

Esta, porém, não é a primeira vez que o jogador teve o nome atrelado a uma das cantoras mais bem-sucedidas do mundo. A "brincadeira" de que tinha um interesse pela artista começou quando Travis disse, em um podcast que apresenta com o irmão, o também jogador Jason Kelce, que havia ido a um dos shows de Taylor e queria entregá-la uma pulseira com seu número de telefone.

Mas a história de um suposto interesse pode ser bem mais antiga. Um vídeo em que o atleta brincou do jogo "Beijar, Casar e Matar" durante uma entrevista ao AfterBuzz TV em 2016 foi recuperado depois da repercussão dos rumores de um namoro com a artista.

Na ocasião, o jogador teria que decidir, como brincadeira, quem, entre Ariana Grande, Katy Perry ou Taylor Swift, escolheria para beijar, casar e matar. Travis escolheu "matar" Ariana, "beijar" Taylor e "se casar" com Katy.

O atleta também não deixou de comentar a repercussão da ida da cantora à partida do domingo durante a gravação do podcast New Heights. "Minha vida pessoal não é mais tão pessoal", brincou antes de falar sobre o assunto.

Travis disse que sua vida virou uma "montanha-russa" e que, agora, tem paparazzi do lado de fora de sua casa. "Então, Trav, como você se sente agora que Taylor Swift finalmente te colocou no mapa?", brincou o irmão.

O atleta relatou que todos os que estiveram com Taylor durante o jogo, incluindo seus amigos e familiares, elogiaram a artista. "Ela estava incrível, todos estavam falando bem dela e o dia foi perfeito para os fãs do Chiefs. [...] Com certeza, vai ser um jogo do qual vou me lembrar", afirmou.

O jogador ainda citou um trecho da música Getaway Car, de Taylor, para comentar sobre o fato de os dois terem sido visto juntos em um carro conversível e agradeceu à presença da cantora. "Eu sei que eu trouxe essa atenção para mim, fiz toda aquela coisa da pulseira e disse a todos o quanto fiquei chateado por não ter conhecido Taylor depois do show", assumiu.

Travis, porém, não quis confirmar o namoro com a artista. "O que é real é que é minha vida pessoal e eu quero respeitar os dois lados", disse.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais