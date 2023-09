Chove no fim de semana? Veja como fica a previsão do tempo em SP e em outras regiões

A recente passagem de uma frente fria espalhou áreas de instabilidade sobre a Região Sudeste e baixou a temperatura, inclusive em São Paulo, conforme a Climatempo. Em algumas localidades de Minas Gerais, porém, a temperatura ainda ultrapassou a marca dos 40ºC, como Araçuaí (42,2°C) e Itaobim (40,9°C), na quinta-feira, 28, segundo medição preliminar feita pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Para o fim de semana, a expectativa é de pancadas de chuva sobre parte da região Sudeste.

Já o ar seco predomina sobre o Nordeste, o Amapá e na parte norte do Pará, deixando essas áreas do País com poucas nuvens nesta sexta-feira, 29. Isso se deve a uma frente fria que se afasta do Brasil, na altura do sul da Bahia e outra frente fria chega ao litoral sul gaúcho.

São Paulo

Nesta sexta-feira, a capital paulista começou com céu nublado e sensação de frio. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo, entre o fim da manhã e à tarde, são previstas curtas aberturas de sol que promovem ligeira elevação da temperatura. Não há previsão de chuvas muito significativas para a capital e a região metropolitana de São Paulo.

Segundo o CGE, o bloqueio atmosférico imposto pela massa de ar quente por praticamente dez dias foi rompido com a chegada de uma frente fria em São Paulo, com expectativa para chuva para o Centro-Oeste e o Sudeste do País. "Uma nova frente fria vai trazer muita chuva neste fim de semana para o Estado paulista", projeta o órgão.

No sábado, 30, no decorrer do dia, haverá sol entre nuvens, o que facilita a elevação da temperatura. A aproximação de uma nova frente fria, associada a áreas de instabilidade oriundas do Centro-Oeste do País, no entanto, vai provocar pancadas de chuva moderada a forte a partir do fim da tarde. "Há potencial para rajadas de vento, queda de granizo e formação de alagamentos", acrescenta o CGE.

A situação deve permanecer ao longo do domingo, 1º, o que eleva o risco para transbordamento de rios e córregos, assim como deslizamentos de terra.

Veja a previsão do tempo para São Paulo nos próximos dias:

Sexta-feira: entre 14ºC e 20ºC

Sábado: entre 16ºC e 26ºC

Domingo: entre 18ºC e 21ºC

Segunda-feira: entre 16ºC e 20ºC

Terça-feira: entre 16ºC e 25ºC

Quarta-feira: entre 19ºC e 27ºC

Quinta-feira: entre 18ºC e 28ºC

Segundo a Meteoblue, a previsão de chuva permanece ao longo do fim de semana para a capital paulista. As temperaturas devem oscilar nos próximos dias, mas a máxima permanecerá abaixo dos 30ºC.

Faixa litorânea

Conforme a Climatempo, há ainda aviso de ressaca entre Santos, no litoral paulista, e Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, com ondas de 2,5 a 3 metros.

"No litoral de São Paulo e do Espírito Santo, o sol aparece entre muitas nuvens, mas chove rapidamente a qualquer hora. O litoral do Rio pode ter chuva fraca ainda pela manhã, e depois tem períodos com sol entre muitas nuvens", afirma a Climatempo.

Outros Estados da região Sudeste

Para esta sexta-feira, há previsão de pancadas de chuva para todos o Sudeste, de intensidade fraca a moderada.

Em quase todo o Estado de Minas Gerais (exceto na Zona da Mata) e no interior do Espírito Santo, a previsão é de períodos com sol e pancadas de chuva com raios, principalmente à tarde e à noite. Há risco de granizo isolado no centro-sul de Minas Gerais.

Para o Rio de Janeiro, a Climatempo afirma que há possibilidade de chuva durante o fim de semana. No sábado, devem ocorrer pancadas de chuva. No domingo, deve chover rápido durante o dia e no período da noite.

Região Sul

De acordo com a Climatempo, a chegada de uma nova frente fria ao extremo sul gaúcho, associada a outros fatores climáticos, estimula a formação de muitas nuvens sobre a região Sul.

No litoral sul gaúcho, o sol aparece, mas há possibilidade de chuva fraca a qualquer hora. No oeste, sul, centro e leste do Estado, o sol aparece no decorrer do dia, com períodos de muitas nuvens, mas não tem previsão de chuva. Já no centro, norte e oeste do Rio Grande do Sul faz sol, mas tem risco de algumas pancadas de chuva a partir da tarde.

"Atenção ainda para chuva moderada a forte no centro, sul e leste do Paraná, no norte de Santa Catarina e no Vale do Itajaí, que podem ocorrer a qualquer hora", alerta a Climatempo.

Região Centro-Oeste

O ar úmido se espalhou sobre o Centro-Oeste e com o ar quente que já estava sobre a região, nuvens carregadas voltaram a se formar, conforme a Climatempo.

O sol predomina e não chove apenas no extremo oeste de Mato Grosso do Sul, na fronteira com a Bolívia.

Para o Distrito Federal, em todo o Estado de Goiás e em Mato Grosso e nas demais áreas de Mato Grosso do Sul, a previsão é de períodos com sol e pancadas de chuva com raios, principalmente à tarde e à noite.

Região Nordeste

"A presença de ar seco por quase todo o Nordeste dificulta a formação e crescimento de grandes nuvens. Quase todo o Nordeste tem outro dia com muito sol e sem condições para chuva", afirma a Climatempo.

No extremo sul do Maranhão e do Piauí e no oeste e no litoral sul da Bahia, o sol aparece na maior parte do dia, porém, podem ser registradas algumas pancadas de chuva com raios à tarde e à noite.

Região Norte

Em razão da presença de ar úmido e quente, nuvens carregadas crescem sobre quase toda a região Norte.

No Acre, no extremo sul do Amazonas e em Rondônia, as pancadas de chuva ocorrem a qualquer hora e podem ser fortes, intercaladas com períodos de sol.

No Amapá, no litoral, no norte e nordeste do Pará e no extremo norte do Tocantins, o sol aparece forte e não chove.

"Nas demais áreas do Amazonas, do Pará, de Rondônia, do Tocantins e em Roraima, o sol aparece forte por várias horas e há previsão de pancadas de chuva com raios, principalmente à tarde e à noite", acrescenta a Climatempo.