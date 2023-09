Após boatos de que teriam se desentendido, Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme "responderam" sutilmente aos rumores. Nesta sexta-feira, 29, as amigas compartilharam fotos curtindo a praia juntas, em Ibiza.

Segundo Leo Dias, as amigas não estavam se dando bem, principalmente depois que Fernanda teria descoberto que sua amiga estava faturando mais com publicidades do Quem Pode Pod, podcast apresentado por ambas.

A resposta veio no carrossel que Giovanna e Fernanda publicaram em conjunto. "Quem pode, pod...", escreveram. "Viajar e curtir momentos especiais com os nossos. A gente tem a gente."