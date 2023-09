Homem impressiona ao comer 3kg de batata frita com calabresa em apenas 40 minutos

Viralizou nas redes sociais o vídeo de um homem que conseguiu realizar o desafio de comer 3kg de batata frita com calabresa em apenas 40 minutos. O restaurante 'Tia da Batata JD Imperador', localizado no bairro Jardim Imperador na Zona Leste de São Paulo, premia com 300 reais o cliente que conseguir o feito. Não satisfeito apenas com a batata, o homem também mandou ver numa Coca-Cola de 2L deixando outros clientes e os funcionários do local boquiabertos. Assista ao vídeo!

Vídeo de homem comendo 3kg de batata frita com calabresa impressiona e viraliza.



Reprodução/TikTok#MeiaHora pic.twitter.com/qVH3J4F9Pb — Jornal Meia Hora (@meiahora) September 29, 2023