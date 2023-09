Joguinho do Tigre: polícia apreende bens de suspeitos de envolvimento com a pirâmide financeira

A Polícia Civil do Maranhão apreendeu nesta semana, em São Luís, uma série de bens de pessoas suspeitas de envolvimento com o jogo Fortune Tiger, popularmente conhecido no Brasil como "Joguinho do Tigre". Segundo a polícia, o jogo, além de ser proibido no Brasil, vem sendo investigado por suspeita de fazer parte de um esquema de pirâmide financeira.

O principal alvo da operação, que foi batizada como "Quebrando a Banca", é uma influenciadora digital que divulga o jogo em suas redes sociais. Com ela, os policiais apreenderam três veículos (dois de luxo), três motocicletas e um jet-ski. Ela teria enriquecido divulgando o jogo ilegal.

"Foi autorizado ainda pela Justiça o bloqueio de R$ 8 milhões da influenciadora, que é investigada pelos crimes de loteria não autorizada, organização criminosa e lavagem de dinheiro", diz a polícia.

Segundo o G1, que entrevistou o delegado superintendente de Investigações Criminais no Maranhão, a influenciadora seria Skarlete Mello. O Estadão confirmou que ela acumula mais de 350 mil seguidores no Instagram e faz postagens nos stories dizendo que joga o Fortune Tiger e ganha dinheiro com isso.

"Os ganhos de agora na Pugbet (onde o Joguinho do Tigre funciona), plataforma de dez reais maravilhosa. Eu amei! Recarreguei só mil reais. Recarreguei agorinha lá e fiz malote", diz a influenciadora em um story destacado em sua conta no Instagram. No vídeo, há prints da página do jogo dizendo que ela teria ganhado R$ 800, R$ 2 mil e R$ 1,5 mil.

Em outra postagem, a influenciadora aparece prometendo ganhos de até R$ 7,5 mil no Joguinho do Tigre. Apesar de os posts continuarem ativos mesmo com a operação em andamento, a opção de comentários foi desativada pelo perfil.

Segundo a Polícia Civil do Maranhão, foram cumpridos no total cinco mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais, incluindo uma oficina mecânica, em São Luís.