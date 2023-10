Maraisa encontra caminhão com homenagem a Marília Mendonça e pede para conhecer motorista

Maraisa, cantora da dupla com Maiara, compartilhou momentos de seu encontro com uma mulher dirigindo um caminhão em homenagem a Marília Mendonça, sertaneja morta em novembro de 2021. O vídeo em que Maraisa conversa com a motorista e uma foto das duas em frente à homenagem foi publicada pelo noivo da cantora, Fernando Mocó, no Instagram.

Quanto à dona do caminhão, trata-se da caminhoneira Laís Oliveira. Em seu Instagram, é possível encontrar imagens do caminhão com a homenagem a Marília Mendonça desde fevereiro de 2022.

"A Maraisa me parou na estrada. Eu tava vindo, como sempre, e, como eu fiz essa homenagem para a Marília, tem bastantes pessoas que são fãs e, quando veem meu caminhão, tiram foto, buzinam e tal. Eu percebi que tinha um carro, mas jamais passou pela minha cabeça que poderia ser [ela]", revelouu Laís em stories.

Na sequência, continuou, emocionada: "O carro pareou do meu lado e uma moça abriu a janela e me mostrou tipo um crachá. Eu fui tentar entender o que ela tava me mostrando. Quando olhei, a Maraísa deitou no banco da frente e eu fiquei em choque. Não sabia o que eu fazia."