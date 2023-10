Ivete Sangalo posta vídeo de ensaio com Rod Stewart

A cantora Ivete Sangalo divulgou um vídeo em sua conta no Instagram que mostra seu encontro com o cantor e compositor inglês Rod Stewart neste sábado, 30. Os dois ensaiaram para a apresentação que farão nesta noite no Allianz Parque, em São Paulo.

No vídeo, é possível ver Ivete entrando no palco em que Stewart e sua banda estão ensaiando. Os dois caminham de braços dados para a frente do palco. Ivete cumprimenta os músicos e diz que a violinista é filha de uma baiana que vive em Los Angeles, nos Estados Unidos.

"Ele é muito incrível. Uma energia maravilhosa", diz Ivete sobre o cantor.

Ivete vai abrir o show, às 19h15. Stewart subirá ao palco em seguida. A apresentação faz parte do projeto Legends In Concert, que quer reunir algumas das maiores estrelas da música mundial em encontros inéditos.

Ivete e Stewart devem cantar duas músicas juntos - as músicas escolhidas para o dueto foram Sailing, do disco Atlantic Crossing (1975), e Da Ya Think I'm Sexy, do álbum Blondes Have More Fun (1978).

Sozinha, Ivete vai cantar seus grandes sucessos de carreira, como Poeira, Eva, Beleza Rara, Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim, além das novas Rua da Saudade e Se Saia.