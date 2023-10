Valmir Salaro deixa a Globo após 31 anos

O jornalista Valmir Salaro deixa a Rede Globo após 31 anos de trabalho. A informação foi divulgada pelo site Notícias da TV e confirmada peloneste domingo, 1.

"Valmir Salaro e a Globo decidiram em comum acordo que o profissional permanece na empresa até o final deste ano. As portas da Globo estão abertas para novos projetos de Valmir no futuro", afirma a comunicação.

Na Globo desde 1992, Salaro realizou reportagens marcantes para o Jornal da Globo e o Fantástico, abordando temas como o tráfico de órgãos humanos e casos notórios como o do "Maníaco do Parque", da menina Isabela Nardoni e de Suzane Von Richthofen. Sua habilidade em cobrir histórias de grande repercussão e complexidade reforçou sua posição como um dos principais repórteres investigativos do Brasil.

Em 2022, a emissora lançou o documentário Escola Base - um repórter enfrenta o passado, em que aborda o arrependimento do jornalista Valmir Salaro e da imprensa nacional por terem noticiado, há 28 anos, uma falsa acusação de abuso contra crianças de 4 anos na Escola Base, em São Paulo.