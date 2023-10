Climão, memes e nostalgia: 5 momentos da participação de Sandy e Lucas Lima no 'Altas Horas'

A expectativa do fandom de Sandy e Lucas Lima era grande para o Altas Horas deste sábado, 30. Pela primeira vez após o anúncio oficial da separação, divulgado na segunda-feira, 25, o ex-casal apareceu publicamente e detalhou como está sendo o término do relacionamento de quase 24 anos.

Para Serginho Groisman, os cantores garantiram que o fim do casamento foi de comum acordo e que, apesar de ser uma situação difícil, a amizade, o respeito e, sobretudo, o amor permanecem. Eles disseram ainda que a decisão havia sido tomada há um tempo e que a prioridade de ambos agora é Theo, único filho do casal.

Além do pronunciamento, outros momentos do programa chamaram a atenção nas redes sociais. Além de Sandy e Lucas Lima, o programa contou com a presença de Thiaguinho, Roupa Nova, Xororó e Vitor Kley. Confira os destaques a seguir.

Sandy feat Thiaguinho - Apresentação de Me Espera, sem Lucas Lima

Um dos momentos de destaque do programa foi para a apresentação da música Me Espera, dessa vez com uma parceria inédita, entre Sandy e Thiaguinho. A música se tornou um grande sucesso na voz da cantora com Tiago Iorc e foi composta em um momento de crise do casamento, entre 2015 e 2016.

Nas redes sociais, esse trecho do programa repercutiu. "Desabei novamente com a Sandy e o Thiaguinho cantando, a câmera no Lucas e no casal se beijando", escreveu uma pessoa no X, antigo Twitter.

Ovacionada pela plateia, homenageada por Thiaguinho

Antes de se apresentar com Sandy, Thiaguinho não escondeu o nervosismo de cantar com a cantora. Segurando a mão do Serginho, o cantor disse: "É muito sério cantar com você. Já te disse isso, algumas vezes. Você é uma das maiores cantoras que a gente tem no nosso país". Logo após esse comentário, a plateia reage com palmas e entoando o nome da Sandy, em coro. A cantora agradece: "a admiração é recíproca".

Uma trilha sonora com um timing interessante

No palco Rita Lee, o Roupa Nova apresentou o seu sucesso Coração Pirata, do álbum Frente e Versos. A música, lançada em 1990, fala sobre recomeçar do zero depois que uma "paixão não dá certo". "Quando a paixão não dá certo/ Não há porque me culpar / Eu não me permito chorar/ Já não vai adiantar/ E recomeço do zero, sem reclamar".

Sandy e Lucas Lima cantam Areia

Além do pronunciamento sobre o divórcio, Sandy e Lucas também subiram ao palco para cantar Areia. Do álbum Nós, Voz, Eles (2018), a música foi composta pelo casal e também explora a temática de desencontro em um relacionamento.

Nas redes sociais, além de repercutirem a apresentação no Altas Horas, as pessoas relembraram um show em que a Sandy é surpreendida por Lucas para cantar essa canção. "Depois de ver o Altas Horas, lembrei dessa performance de 'Areia' do ano passado, o Lucas entrando de surpresa no palco pra cantar com a Sandy, e ela toda feliz".

Memes e climão

Também nas redes sociais, alguns memes e comentários sobre o programa repercutiram depois do pronunciamento do ex-casal.

Para alguns usuários, Sandy parecia desconfortável com a situação e o momento do abraço dos cantores foi transformado em memes. "Vai dar um abraço e desejar feliz Natal para o seu primo", brinca uma pessoa no X.

O pronunciamento completo

Sandy Leah e Lucas Lima, que anunciaram o divórcio na última segunda, 25, deram mais detalhes sobre a separação em entrevista ao Altas Horas que foi ao ar na noite deste sábado, 30.

Questionados por Serginho Groisman, Sandy começou a falar sobre o tema: "Realmente, não é uma coisa fácil de fazer. Fica todo mundo sem saber como se portar. A gente fica assim... Meu Deus, e agora, todo mundo olhando para a gente, o que vamos fazer, o que vamos falar?"

Serginho Groisman, Lucas Lima e Sandy Leah no 'Altas Horas' exibido em 30 de setembro de 2023, gravado no dia 26 Foto: Reprodução de 'Altas Horas' (2023)/TV Globo

"Mas existe uma amizade, uma intimidade, um amor de 24 anos. Isso nunca vai mudar. Para mim e para ele não é nada estranho a gente estar aqui. A gente se ama muito, somos melhores amigos e assim que vamos continuar a ser. A gente tem um fruto lindo, a materialização desse amor, que é nosso filho de nove anos, que é a prioridade", continuou a cantora.

Lucas, então, comentou: "É uma decisão que a gente já tomou há bastante tempo. A gente precisou organizar a gente internamente, o Teo, estruturar, organizar a nossa família para que a gente tivesse estofo para trazer essa notícia para o resto do mundo, que é uma coisa extremamente desconfortável de se fazer, de foro íntimo, mas que a gente entende que ela tem que ser do mundo, também."

"Foi um processo longo, de muita conversa, e que a gente descobriu um carinho diferente. Um casal que tem filhos nunca se separa. A gente está ressignificando esse amor, e estamos indo bem", disse o músico, que ainda citou que a decisão teria sido tomada há cerca de um mês e meio. "Não precisa dar números, mas faz um tempinho", emendou Sandy.

A cantora prosseguiu: "Não foi nada impulsivo, mesmo. A gente não sai comunicando para as pessoas na hora que a gente toma a decisão, as pessoas ficam especulando, isso só atrapalha. Tá tudo bem entre nós, é uma decisão amadurecida."

Lucas Lima ainda refletiu sobre o timing da separação: "A gente tem conversado com outros amigos, a gente vê que isso que a gente tá passando, isso que a gente sentiu, não é incomum. Muita gente sente. Mas é muito difícil a gente conseguir encerrar um relacionamento num lugar assim."

"Geralmente as pessoas acabam precisando levar e desgastar esse relacionamento até o momento de uma raiva, uma briga, e usar isso como combustível para tomar essa decisão", continuou. Sandy concordou: "A gente não deixou chegar a esse ponto. Fizemos isso no momento certo."

A dupla ainda destacou que "a família permanece" e que farão shows juntos em uma turnê pela Europa.