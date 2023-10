Preta Gil posa para foto com bolsa de ileostomia: 'Não tenho vergonha'

Preta Gil, 49, publicou uma foto em seu Instagram em que mostra o impacto de alguns procedimentos cirúrgicos recentes que fez em seu corpo, incluindo a presença de uma bolsa de ileostomia. A cantora passa por tratamento contra um câncer no intestino.

"Sim, eu uso bolsa de ileostomia e não tenho vergonha de mostrar, pois essa bolsinha salvou minha vida e me deu a possibilidade de me restabelecer de uma cirurgia que retirou o tumor que eu tinha! Sei que não é fácil, mas acreditem: sou grata!", escreveu na noite deste domingo, 1º.

Nos comentários, Preta Gil recebeu o apoio de outros artistas conhecidos, como Fernanda Paes Leme, Fábio Jr., Cris Vianna e Pabllo Vittar.

Confira a publicação de Preta Gil aqui .

O que é uma ileostomia

Segundo informações do Ministério da Saúde, estomia é um "procedimento cirúrgico que consiste na exteriorização do sistema (digestório, respiratório e urinário), criando um orifício externo que se chama estoma".

"Estomias Intestinais (colostomia e ileostomia) - são intervenções cirúrgicas realizadas, tanto no cólon (intestino grosso) como no intestino delgado e consiste na exteriorização de um segmento intestinal, através da parede abdominal, criando assim uma abertura artificial para a saída do conteúdo fecal."