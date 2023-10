Ônibus de excursão religiosa capota e deixa ao menos 8 mortos no interior de SP

Um ônibus de excursão religiosa capotou na Rodovia Deputado Cunha Bueno (SP-253), em Guatapará, município do interior de São Paulo que fica cerca de 300 quilômetros da capital paulista na tarde do domingo, 1º de outubro. A ocorrência foi registrada às 16h49 na altura do km 190.

Conforme o Corpo de Bombeiros, oito pessoas morreram no local do acidente.

Ainda segundo informações do Corpo de Bombeiros, 17 pessoas feridas foram encaminhadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e uma foi transportada pela corporação para hospitais da região. Guatapará faz parte da região metropolitana de Ribeirão Preto.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o veículo tinha saído de Tambaú (SP) e seguia para Monte Alto (SP), município que fica cerca de 70 quilômetros de distância do local do acidente.

As causas do acidente estão sendo investigadas. No momento da ocorrência, chovia muito na região.

A rodovia é administrada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) de São Paulo.

Procurada pela reportagem na manhã desta segunda-feira, 2, a concessionária não foi localizada para informar mais detalhes sobre o acidente e condições da rodovia neste momento. O espaço permanece aberto para manifestação.