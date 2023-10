Morre aos 56 anos Jake Abraham, ator de 'Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes'

O ator Jake Abraham, mais conhecido por atuar no filme Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes, morreu aos 56 anos. A informação é da BBC News.

De acordo com o grupo britânico, Abraham havia sido diagnosticado com câncer de próstata no início deste ano e, em julho, disse estar recebendo cuidados paliativos.

Naquele mês, ao site Liverpool Echo, ele contou que recebeu o diagnóstico ao procurar médico após um longo período de doença. Mais tarde, o câncer se espalhou para o resto do corpo e surgiram tumores na coluna, nos quadris e na bexiga.

Após descobrir o câncer, ele contou ter ouvido de um médico já tinha a doenla havia anos. "Talvez quatro anos", disse ao Echo.

Na ocasião, ele pediu que as pessoas não deixassem para "tarde demais" para testar os primeiros sinais de câncer.

Kevin Fearon, diretor executivo do Royal Court Theatre, disse que Abraham deveria entrar para o elenco este ano e afirmou: "Dedicaremos o espetáculo a ele".

O ator nasceu em Liverpool e começou a atuar nos anos 1980. Em Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes, estreia de Guy Ritchie como diretor, Abraham interpretou Dean, um dos dois bandidos incompetentes enviados para roubar um par de espingardas antigas.

Ele também atuou, em 2001, no filme Penalidade Máxima.

De acordo com o Yahoo, Jake Abraham deixa esposa, a atriz e cantora Joanna Taylor, e dois filhos.