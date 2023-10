Esfera gigante com maior tela de LED do mundo: saiba como é a Sphere, arena que teve show do U2

A arena Sphere MSG, espaço para shows e eventos em formato de uma esfera gigante, foi inaugurada na última sexta-feira, 29, em Las Vegas, nos Estados Unidos. A megaestrutura contou com um show do U2 e já rendeu vídeos impressionantes.

Em 2021, o grupo de Bono Vox foi escolhido para abrir o espaço. Depois de dois anos de elaboração do show, a série de apresentações Achtung Baby Live At The Sphere começou na última semana e tem datas marcadas até o fim do ano.

A arena conta com:

Tela imersiva de 360º

164 mil alto-falantes

157 metros de altura

18.500 mil assentos (ou 20 mil pessoas em pé)

O maior telão de LED do mundo (48.768 metros quadrados)

Segundo a revista Variety, a banda não aceitou o convite imediatamente, por se preocupar com a acústica do local - que, por ter formato de cúpula, não teria necessariamente a estrutura ideal.

Então, a preocupação foi solucionada com a instalação de 167 mil alto-falantes, incluindo um em cada assento. Na prática, cada pessoa está "obtendo som com qualidade de estúdio", de acordo com James Dolan, proprietário do NY Knicks, NY Rangers, MSG e responsável pelo Sphere.

Segundo a Bloomberg, a construção custou 2,3 bilhões de dólares para ser construído. "Durante o dia, o Sphere funcionará como uma atração turística. À noite, será um teatro com experiência através de uma tela gigantesca e entretenimento imersivo", afirmou a publicação.

Já os efeitos visuais foram uma colaboração com artistas como Es Devlin, Marco Brambilla, John Gerrard e o produtor Brian Eno. Trata-se das "especificações audiovisuais mais ambiciosas de todos os tempos", afirma Willie Williams, diretor criativo do U2.

O U2 tem apresentações agendadas no Sphere até meados de dezembro. Os ingressos variam de 1.217 reais a mais de R$ 59 mil.