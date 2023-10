Ônibus do rapper Orochi é atingido por tiro no Rio de Janeiro

O ônibus do rapper Orochi foi atingido por um tiro na madrugada do último domingo, 1º. O músico e sua equipe passavam pelo Rio de Janeiro e estavam a caminho de um show em Juiz de Fora, no interior de Minas Gerais, quando a situação aconteceu.

A informação foi divulgada pela próprio rapper em um vídeo nos stories do Instagram. Nas imagens, é possível ver o local por onde a bala passou e o estrago feito na janela do veículo. A publicação indica que não havia ninguém no banco e que a bala não deixou feridos.

"O Rio não é para amadores. Livramento a caminho do show em Juiz de Fora. O 'bagulho' acertou a janela do ônibus", escreveu Orochi. Em outro vídeo, um homem que o rapper identifica como "piloto" aparece retirando o vidro estilhaçado pela bala.

O vídeo já não está mais disponível no perfil do cantor, mas foi compartilhado em outras redes sociais.