Identidade do misterioso artista Banksy pode ter sido revelada em processo judicial

Uma das maiores incógnitas do mundo da arte pode estar prestes a ser desvendada. Banksy, o artista de rua que conquistou o mundo com suas intervenções urbanas provocativas, pode ter tido a sua identidade exposta em um processo judicial. As informações são do Daily Mail.

Banksy, cujo nome real é especulado como Robin Gunningham, nascido em Bristol e com 53 anos, foi nomeado como o principal réu em uma ação de difamação. A corré no processo é a empresa que ele fundou, a ironicamente nomeada Pest Control Ltd (Controle de Pragas Ltd, em tradução livre).

O processo foi movido por Andrew Gallagher, 56 anos, um empreendedor que começou sua carreira na indústria da música e depois migrou para a comercialização de arte de rua. Andrew afirma que muitas das fotografias que ele tirou no início de sua carreira eram de Banksy, um então desconhecido artista emergente.

No entanto, o empresário se recusa a comentar mais detalhes sobre o assunto e também sobre o iminente confronto no Tribunal Superior. Aaron Wood, o seu advogado, diz que os detalhes do caso são "confidenciais" até que Banksy ou a sua empresa respondam formalmente.

A identidade de Banksy tem sido objeto de especulação há anos. Em 2008, o jornal Mail On Sunday publicou uma foto de um homem na Jamaica, alegando ser Banksy. A identidade do homem na foto foi posteriormente sugerida como Robin Gunningham por um residente de Bristol, embora Banksy tenha negado ser a pessoa na imagem.