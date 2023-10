Navio chamado de 'o mais bonito do mundo' chega ao Brasil nesta quarta-feira

Na quarta-feira, 4, chega ao Brasil o navio Amerigo Vespucci, que pertence à Marinha italiana e está realizando uma turnê mundial. A embarcação é considerada por muitos o navio mais bonito do mundo e atracará em Fortaleza, no Ceará, para divulgar a cultura e as tradições marítimas italianas.

Usada originalmente para oferecer atividades de formação aos alunos da Academia Naval e do Colégio Naval italianos, a embarcação partiu de Gênova em 1º de julho e já passou por sete países: França, Espanha, Senegal, Cabo Verde, República Dominicana, Colômbia e Trinidad e Tobago.

O navio permanecerá até o dia 24 no Brasil - de 4 a 8 em Fortaleza e de 20 a 24 no Rio de Janeiro. Depois, seguirá a turnê que ao todo engloba 31 portos em 28 países de cinco continentes, navegando por três oceanos até 11 de fevereiro de 2025.

"Ao desafio da viagem se soma a oportunidade de trazer um pedaço da Itália e das muitas notáveis excelências do nosso país e mostrá-lo em cada uma das paradas: da arte à tecnologia de ponta, dos produtos locais à culinária, à cultura, com tudo o que o 'made in Italy' representa e que faz da 'italianidade' uma marca única, apreciada em todo o mundo", diz o capitão Giuseppe Lai, comandante do Amerigo Vespucci.

Em Fortaleza, o navio ficará ancorado no Píer 106 do Porto de Mucuripe e será palco de diversas atividades, inclusive visitação aberta ao público, no dia 7. "Tenho certeza que o navio Vespucci, com sua majestade, graça e elegância atemporal, hipnotizará qualquer pessoa que o venha a contemplar. Esta iniciativa representa mais um testemunho da relevância do intercâmbio cultural, tecnológico e científico entre Itália e Brasil", disse o embaixador da Itália no Brasil, Francesco Azzarello.

Construído em 1930, o navio Amerigo Vespucci tem mais de 100 metros de comprimento, 21 metros de largura e 28 metros de altura. Usado como navio-escola desde 6 de junho de 1931, é a unidade mais longeva a serviço da Marinha Militar italiana.

Com o lema "Não quem começa, mas quem persevera", o veleiro fica alocado no porto La Spezia, em Ligúria, e realiza todos os anos atividades de formação de alunos da Academia Naval e do Colégio Naval italiano.

De 1931 a 2022, esse navio realizou 86 campanhas de instrução a alunos da Academia Naval. As campanhas educativas realizadas no período de verão têm duração média de três meses e em geral envolvem portos estrangeiros.

Durante as viagens, são ensinadas aos alunos a bordo as regras básicas da vida no mar, englobando conhecimentos de marinharia, condução da unidade, operação do motor e equipamentos auxiliares, além da gestão de questões logísticas, administrativas e sanitárias.

Com esse objetivo, além da atividade prática, são organizadas conferências e aulas ministradas pelos tripulantes e pesquisadores locais. Sua tripulação é composta por 264 militares, sendo 15 oficiais, 30 suboficiais, 34 sargentos e 185 cabos e marinheiros.

O nome é uma homenagem ao navegador e mercador italiano Américo Vespúcio (1454-1512), que trabalhou para os reinos de Espanha e Portugal e foi parceiro de Cristóvão Colombo. Vespúcio foi a primeira pessoa a defender e demonstrar que o Brasil e as Índias Ocidentais não representavam regiões do leste da Ásia, como inicialmente pensou Colombo, mas massas de terra totalmente separadas e até então desconhecidas dos europeus.

O continente foi chamado de América em homenagem a Vespúcio. Em 1501, o navegador fez sua primeira viagem ao Brasil, por ordem do rei de Portugal. Dois anos depois viajou novamente para o País. Em 1505, naturalizou-se espanhol.