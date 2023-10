'A Fazenda 2023': Tonzão, Jaquelline, Darlan e Sander estão na Roça

Na noite desta terça-feira, 3, o realitydefiniu os participantes que enfrentarão a roça desta semana: Tonzão, Jaquelline, Darlan Cunha, o "Laranjinha", e Sander. O Fazendeiro da semana, André Gonçalves, indicou o funkeiro Tonzão Chagas para a roça, que apesar de definir como "leal", justificou sua decisão pelo grupo que o peão integra. "É importante colocar um integrante desse grupo lá naquela cadeira", disse.

A vencedora da Prova de Fogo, Nadja Pessoa, abriu o Lampião do Poder e escolheu duas chamas, optando pelo Poder Laranja para si e o Poder Branco para Rachel Sheherazade.

Durante a votação dos peões, Jaquelline foi a mais votada. A escolha da jogadora para Roça já era esperada após ter provocado intencionalmente uma punição severa para os jogadores no último domingo, 1, durante dinâmica dos vasos. A ex-BBB e influencer escolheu Laranjinha para se juntar a ela na Roça.

Com o poder da chama revelado no final da votação, Nadja teve o poder de anular o voto de dois peões, e escolheu retirar dois dos doze votos que Jaquelline recebeu. A escolha não impediu a peoa de ir para a Roça.

O processo "Resta um"determinou Sander Mecca como o último integrante da berlinda.

Finalizando a formação, com o Poder Branco Sheherazade vetou Tonzão da Prova do Fazendeiro, que acontecerá na quarta-feira, 4.

O resultado da votação será divulgado na próxima quinta-feira, 5, a partir das 22h30, pela Record.

Jaquelline provoca punição severa e peões ficam 24h sem água

A ex-participante do BBB Jaqueline Grohalski gerou revolta na casa após provocar uma punição severa retirando o microfone no último domingo. Durante a Dinâmica dos Vasos, Kamila Simioni escolheu Jaquelline como "vaso seco" com a justificativa de que Grohalski a desmereceu ao comentar sobre a vida financeira e a entrada de Simioni no reality. "Me senti desrespeitada como mulher, mãe e ser humano quando desmerecem meu esforço! (...) Quando a Record me convidou, a única coisa que eles não pediram foi meu extrato bancário"

Incomodada e querendo saber quem passou a informação para Kamila, Jaquelline reagiu afirmando que o que foi repassado não foi o que ela quis dizer. "Essa língua de trapo levou um telefone sem fio para você", disse.

Insistindo em saber quem levou a informação, Jaquelline retirou o microfone após três disparos de aviso da produção. "Bom, vamos começar o jogo. Pessoa não vai falar, né?", disse. A jogadora causou uma punição severa para todos os participantes, os peões ficaram 24 horas sem água na Sede. "Não sou obrigada", afirmou com deboche ao ser criticada pelos outros participantes.