Região Sul tem novo alerta de temporais nesta semana

Um mês após ser atingida por um ciclone extratropical, a região Sul volta a receber grandes volumes de chuva nesta semana. A instabilidade no tempo começou na tarde desta terça-feira, 3, e deve ganhar força no próximo fim de semana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Diante do cenário, o órgão emitiu alertas para risco de temporais na região. Há exatamente um mês, a passagem do ciclone extratropical na região deixou ao menos 46 mortes no Rio Grande do Sul, apontam dados da Defesa Civil do Estado. Em Santa Catarina também foi registrada uma vítima.

Agora, conforme o Inmet, o aprofundamento de uma área de baixa pressão em baixos níveis da atmosfera aliado ao padrão de ventos em altos níveis vai favorecer a ocorrência de novos temporais no centro-norte do Estado gaúcho, em Santa Catarina e no Paraná.

"Em alguns pontos, a chuva forte será acompanhada de rajadas de vento e queda de granizo", disse o Inmet. Segundo o instituto, a instabilidade na região Sul está sendo potencializada por uma frente fria, que avança pelo Rio Grande do Sul ao longo desta quarta.

"Em algumas localidades do centro-norte do Rio Grande do Sul e em áreas de Santa Catarina, os acumulados de chuva podem superar 70 milímetros (mm) em 24 horas", afirma o órgão, em nota.

A frente fria deve ter rápido deslocamento pela região Sul. Ao longo da quinta-feira, 5, as chuvas devem ficar mais concentradas entre o leste de Santa Catarina e do Paraná, em menores volumes.

A partir de sexta-feira, 6, a instabilidade ganha força entre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. "Neste dia e no sábado, 7, podem ocorrer acumulados de chuva em torno de 100 mm entre o norte do Rio Grande do Sul e no sul e leste de Santa Catarina", disse o Inmet.

Para o domingo, 8, a previsão é de concentração de chuvas mais volumosas entre o nordeste de Santa Catarina e o centro-leste do Paraná. "Vale destacar a importância do acompanhamento da previsão do tempo e dos avisos meteorológicos especiais nos próximos dias", disse o Inmet.