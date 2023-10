ONS avaliará contratação de energia termoelétrica por causa de seca no Norte, diz Alckmin

O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) participará de uma reunião ainda nesta quarta-feira (4) para avaliar se é necessário contratar energia de termoelétricas para compensar a seca na Região Norte.

"Queria destacar que a energia está garantida na região. Foi feito um trabalho com antecedência de reserva de combustível, óleo diesel. Mesmo com a paralisação da Usina de Santo Antônio está garantida a energia", declarou Alckmin, em visita à região.

"Nesta noite terá uma reunião que participará o Operador Nacional do Sistema para avaliar a necessidade da contratação de térmicas aqui para a região", afirmou o vice-presidente da República.

Alckmin deu as declarações em Manaus, onde foi com uma comitiva de ministros avaliar os efeitos da seca na região. Ele destacou que a medida foi uma determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O vice-presidente disse que o governo federal baixou ordem de serviço para fazer uma dragagem de 8 quilômetros no Rio Solimões, para melhorar a navegabilidade. Também haverá trabalho semelhante em um trecho de 12 quilômetros do Rio Madeira. Essas ações devem demorar de 30 a 45 dias para ficarem prontas depois de começadas.

Ele também declarou que agricultores da região que estejam registrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e tenham tido perdas de produção terão um seguro integral pago.

De acordo com Alckmin, o governo também antecipará o seguro defeso para os pescadores da região. Em situação normal, o benefício começaria a ser pago em 15 de novembro.

O vice-presidente disse ainda que estão sendo enviados kits para atendimento a saúde e 540 médicos para o Amazonas por meio do Programa Mais Médicos.