Paula Fernandes aparece cantando sobre separação e fãs apoiam

Nesta quarta-feira, 4, Paula Fernandes publicou um vídeo em suas redes sociais cantando a música, presente no seu disco de maior sucesso,, de 2009. A canção fala sobre o fim de um relacionamento, o que fez com que fãs demonstrassem apoio à cantora nos comentários da publicação. "Então, se você chorar, não serei mais teu colo. Nunca mais serei o teu chão, pra você pisar", canta ela.

"Eu sempre acreditei que o amor é para sempre. Não é à toa que esse sempre foi o tema principal nas minhas músicas, porque eu sou amor... sou feita de amor. Eu sigo adiante acreditando que o amor é uma das maiores forças do universo e que um dia ele se abrirá de novo para mim", disse ela na ocasião.

Apesar da cantora não ter falado diretamente sobre término, fãs associaram o vídeo postado por ela com o fim da relação que ela tinha com um empresário e demonstraram apoio. "Quando se está em um relacionamento com propósitos e valores diferentes, o melhor é cada um seguir sua vida. Não tenha medo de ser feliz", escreveu uma usuária.

"Saiba que estamos aqui com você, sempre em qualquer situação. Boa ou não. Te amamos 'bixinha'", disse outra pessoa.

"Eu sei que você está triste, consigo sentir daqui, te conheço não é de hoje, mas sabe de uma coisa, Paula? Faça o que você sempre fez com maestria: levante-se! Você é uma fênix! Sempre irá ressurgir das cinzas porque você é forte, e eu acredito na sua força. Fica bem, tá? Estamos contigo", completou outra fã.