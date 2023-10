Duas pessoas morrem após avião derrapar e explodir em aeroporto de Cuiabá

Um avião bimotor bateu com a asa na pista, derrapou e explodiu ao tentar uma decolagem, no fim da tarde desta quarta-feira, 4, em um aeroporto privado em Cuiabá, capital do Mato Grosso. Duas pessoas, entre elas o piloto da aeronave, morreram no local. Outros dois ocupantes do aparelho ficaram feridos e foram levados de helicóptero para um hospital. O avião, modelo King-Air, pegou fogo e ficou destruído.

O aeródromo pertence ao grupo Bom Futuro, do empresário Eraí Maggi, primo do ex-governador do Mato Grosso e ex-ministro Blairo Maggi. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso, o avião fazia manobra para decolar quando bateu com a asa na pista, derrapou e se chocou contra a estrutura de uma construção, explodindo. Os bombeiros foram acionados e controlaram as chamas.

Os dois sobreviventes, produtores rurais de Campo Novo dos Parecis (MT), foram resgatados pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e socorridos pelo Centro Integrado de Operações Aéreas.

Na manhã desta quinta-feira, 5, o estado de saúde deles era bom. Já as vítimas fatais foram identificadas como Juan José Jaramillo, de 58 anos, trabalhador da construção civil, e o piloto Fernando Kawahata Barreto, de 42. Segundo o Corpo de Bombeiros, o operário trabalhava na construção que foi atingida pelo avião e morreu na explosão.

Os corpos das vítimas foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Cuiabá. A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) realizou perícia no local e vai investigar as causas do acidente. O Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV) da Força Aérea Brasileira (FAB) também apura o acidente.