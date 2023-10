Vera Fischer quer vender cobertura duplex no Leblon por R$ 6 milhões

A atriz Vera Fischer colocou o apartamento duplex na cobertura em que vivia no Leblon, no Rio de Janeiro, à venda. O imóvel é anunciado por R$ 6 milhões, com uma taxa de R$ 3,2 mil de condomínio, além de IPTU de R$ 1,2 mil.

O Estadão entrou em contato com o corretor responsável pela venda, Roberto Almeida, que confirmou que o apartamento realmente pertence à artista. Próxima à praia, a cobertura possui 240 metros quadrados e quatro quartos.

Na terça-feira, 3, a atriz publicou uma foto no Instagram em que aparecia com itens encaixotados. "Vida nova, amores", comemorou Vera.