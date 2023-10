Quem é Narah Baptista, 27, namorada brasileira do ator Vincent Cassel, 56

O ator francês Vincent Cassel, 56, está com uma nova namorada: a brasileira Narah Baptista. A modelo, de 27 anos, também tem origem australiana, e foi vista pela primeira vez com o ator no início de setembro.

Narah reside no Brasil atualmente, mas já morou na Austrália com sua mãe por oito anos. Ela chegou a concorrer ao Miss Austrália 2020, ficando no top 15 da competição.

Vincent e Narah foram vistos juntos pela primeira vez na praia do Arpoador, zona sul do Rio. Antes dela, Cassel teve um relacionamento de cinco anos com a também modelo Tina Kunakey, com quem tem uma filha, chamada Amazonie. O ator também foi casado por 14 anos com a atriz Monica Bellucci, com quem teve duas meninas, Deva e Léonie.