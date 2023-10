Brasil sediará próxima reunião da Junta Interamericana de Agricultura

O Brasil vai sediar, em 2025, a 23ª reunião da Junta Interamericana de Agricultura (JIA), principal órgão de governo do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA). O país foi escolhido como anfitrião nesta quinta-feira (5), durante a Conferência de Ministros da Agricultura das Américas 2023, realizada em San José, na Costa Rica.

O México chegou a anunciar sua disposição de sediar a reunião, mas abriu mão diante do apoio de diversos estados-membros do ICCA à candidatura brasileira.

O secretário de Comércio e Relações Institucionais do Ministério da Agricultura e Pecuária, Roberto Perosa, destacou que, em 2025, o Brasil já será anfitrião da Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança Climática (COP30).

Para ele, o encontro representa o momento ideal para que ministros da Agricultura das Américas permaneçam alguns dias a mais em solo brasileiro para discutir os principais desafios do setor. “É uma oportunidade única”, disse, ao se referir à COP como o evento mais importante dos últimos tempos.

“Agradecemos a posição do governo mexicano. Temos carinho pelo governo do México e por todos os países aqui. Ficamos muito felizes com a decisão”, comemorou Perosa, ao ressaltar que o governo brasileiro pretende dar oportunidade para que todos os estados-membros possam participar da organização da reunião da junta. Segundo ele, o encontro contará com o que chamou de nova modelagem, a ser discutida com o IICA. “Contem conosco. Vamos realizar um belo encontro às vésperas da COP30”, concluiu.

Uruguai na presidência

O ministro da Pecuária, Agricultura e Pesca do Uruguai, Fernando Mattos, foi eleito nesta quarta-feira (4) para presidir a Junta Interamericana de Agricultura. O país sucede ao Brasil na presidência da junta, eleita a cada foi anos. Em sua fala, Mattos agradeceu ao ministro da Agricultura brasileiro, Paulo Teixeira, e lembrou que, em 2021, o país assumiu a presidência da junta em meio a um período difícil em razão da emergência sanitária provocada pela pandemia de covid-19. Mattos também agradeceu ao governo argentino, que propôs a candidatura do Uruguai. “Agradeço a todos pela confiança”, finalizou.

