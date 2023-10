Fred Bruno revela motivo de término do relacionamento com Bianca Andrade

Fred Bruno falou sobre o motivo do término com Bianca Andrade nesta quarta-feira, 4. Em entrevista ao podcast Pod Delas, o ex-BBB revelou que notícias falsas e rumores nas redes sociais foram os motivos que desencadearam a separação.

"A fofoca acabou com o meu casamento, isso é fato. Acabou com a minha família", disse.

"Eu já tive oportunidade de pegar um [jornalista] e falar: 'você acabou com meu casamento, acabou com a minha vida'. Mas desculpa agora? Na hora de soltar um negócio para ganhar like, você não levou em consideração que tinha um pai, uma mãe e que tinha uma família ali."

Bianca Andrade e Fred Bruno anunciaram o namoro em setembro de 2020. Os dois se tornaram pais do menino Cris, em 2021. Em abril do ano seguinte, eles anunciaram separação.

O influencer revelou que, apesar do término, mantém uma relação amistosa com a ex e os dois dividem a criação dos filhos. "A Bianca é a grande parceira da minha vida. Nosso filho fica uma semana com cada um."