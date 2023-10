Darlan 'Laranjinha' é o segundo eliminado de 'A Fazenda'

Darlan é o segundo eliminado da, reality show da Record, com 4,43% dos votos. O ator disputou a permanência no programa com Tonzão e Sander.

Para Adriane Galisteu, o ator diz que deixa o programa com "gosto de quero mais". Mesmo assim, ele sai feliz com a sua participação. "Estou bem satisfeito. Bem mais forte. Achei que fosse bem mais tranquilo. Mas confinamento é jogo de gente grande. Eu achei que suportaria mais tempo", disse. Com a sua saída, Darlan torce agora por WL e a Lily Nobre.

Enquanto esteve confinado no programa, Darlan Cunha foi acusado de agressão por uma ex-namorada.

"Durante um ano, sofri abusos psicológicos e físicos. Sim, ele bate em mulher, e bateu em mim. E quando tive forças para fazer uma ocorrência, descobri que tinham mais três [boletins] lá. Ele já me bateu até eu desmaiar. Ja´ me bateu até eu me urinar", escreveu Aryane Corrêa. Diante das acusações, a equipe de Darlan compartilhou uma nota de esclarecimento alegando que o ator foi absolvido do processo de Aryane por "ausência de provas".

Falas homofóbicas

Na edição desta quinta-feira, 5, o programa mostrou ainda como o alerta de Adriane Galisteu sobre o uso de termos homofóbicos repercutiu entre os peões. As imagens mostraram os participantes do "grupão" preocupados. Yuri chegou a pedir desculpas para Lucas, mas disse que não foi homofóbico e sim, debochado.

Na madrugada de quarta-feira, 4, o modelo Yuri Meirelles utilizou um termo homofóbico ao se referir a Lucas Souza. Nas redes sociais, um movimento se iniciou pela expulsão do participante.

Segunda Roça

O caminho até esta Roça começou com o então Fazendeiro, André Gonçalves, que tomou a decisão de indicar Tonzão Chagas como um dos participantes da berlinda, justificando sua escolha com base na lealdade ao grupo.

Nadja Pessoa, que se destacou ao vencer a Prova de Fogo, teve a responsabilidade de escolher os Poderes que moldaram a dinâmica da votação. Ela optou pelo Poder Laranja para si e pelo Poder Branco para Rachel Sheherazade, decisões que influenciaram diretamente os rumos do jogo.

Durante a votação realizada pelos peões, Jaquelline emergiu como a mais votada. Este resultado era amplamente esperado devido a suas ações polêmicas na casa, incluindo a imposição de uma punição severa aos demais participantes durante uma dinâmica anterior. Como estratégia, Jaquelline escolheu Darlan Cunha, o "Laranjinha", para acompanhá-la na Roça.

No entanto, Jaquelline teve a oportunidade de escapar da Roça ao competir em uma prova especial. A prova consistiu em duas fases, onde os competidores tinham que coletar espigas de milho antes que um espantalho acordasse. Jaquelline se destacou ao vencer essa prova, tornando-se a Fazendeira da semana e garantindo sua segurança.

Além disso, o Poder Branco de Sheherazade foi utilizado para vetar a participação de Tonzão na Prova do Fazendeiro, definindo assim os últimos detalhes para a eliminação desta quinta-feira.