Vai chover no fim de semana? Veja como fica a previsão do tempo em SP e outras regiões

A tendência de chuva deve se manter ao longo deste fim de semana no Estado de São Paulo, incluindo a capital paulista, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo. A precipitação será maior entre sábado, 7, e no decorrer do domingo, 8.

"São esperados elevados volumes de chuva, que em conjunto com o solo encharcado, elevam o potencial para transbordamentos de rios e córregos, deslizamentos de terra em áreas de risco e quedas de árvores", alerta o órgão.

Nesta sexta-feira, 6, a capital paulista amanheceu com muitas nuvens, baixa visibilidade provocada por névoa úmida e nevoeiro em alguns bairros da cidade. Ainda pela manhã, o sol começou a aparecer com maior predominância, o que permite a elevação da temperatura até os 30°C.

No período da tarde, o calor e a disponibilidade de umidade na atmosfera devem provocar chuvas isoladas pela capital paulista e região metropolitana de São Paulo.

No sábado, o dia deverá iniciar com céu nublado e a temperatura deve variar entre 21ºC e 33ºC, de acordo com a Meteoblue.

"A partir da tarde de sábado, a atuação de áreas de instabilidade oriundas da região Centro-Oeste do País, com fluxo em direção à região metropolitana de São Paulo, provocam temporais localizados com até forte intensidade, acompanhados de raios, e eventuais rajadas de vento", acrescenta o CGE.

Para domingo, a expectativa é de tempo chuvoso, já desde a madrugada, em razão da atuação de áreas de baixa pressão atmosférica, associadas à proximidade de uma nova frente fria, que deve se manter estacionária até o início da próxima semana entre o litoral de São Paulo e do Paraná. A máxima será de 27ºC.

"São esperados volumes expressivos de precipitação em várias regiões do estado paulista, bem como na Capital e cidades vizinhas da Grande São Paulo, incluindo a faixa leste e o litoral", alerta o CGE.

Veja como fica a temperatura nos próximos dias:

- Sexta-feira: entre 18ºC e 31ºC;

- Sábado: entre 21ºC e 33ºC;

- Domingo: entre 19ºC e 27ºC;

- Segunda-feira: entre 17ºC e 22ºC;

- Terça-feira: entre 17ºC e 24ºC.

No litoral de São Paulo, o sol aparece entre muitas nuvens, mas pode chover a qualquer momento, com moderada intensidade, de acordo com a Climatempo. Na Grande São Paulo e nas outras áreas do Estado de São Paulo, o sol aparece forte na maior parte do dia e ocorrem pancadas de chuva com raios na tarde e na noite desta sexta-feira.

Outras áreas do Sudeste

De acordo com a Climatempo, uma frente fria está na costa do Rio de Janeiro e no decorrer desta sexta-feira mantém áreas de instabilidade sobre os Estados da região Sudeste. "A maior quantidade de nuvens carregadas se forma sobre Minas Gerais e Rio de Janeiro", alerta a empresa brasileira de meteorologia.

Região Sul

Ao mesmo tempo, outra frente fria se aproxima do litoral do Rio Grande do Sul e vai impactar na formação de áreas de instabilidade sobre o Sul do Brasil.

"A combinação de uma acentuada queda da pressão atmosférica entre o Paraguai e o Sul do Brasil e a presença de fortes correntes de ar quente e úmido vindas do Norte para a região Sul do Brasil, estimulam o crescimento de nuvens muito carregadas sobre o Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, provocando muita chuva", acrescenta a Climatempo.

Norte e Centro-Oeste

O ar úmido e quente predomina sobre o Norte e o Centro-Oeste do País, o que facilita a formação de mais nuvens de chuva sobre estas regiões.

Ainda na região Norte, mesmo com previsão de pancadas de chuva, o sol aparece forte na região e faz muito calor, com temperaturas entre 35°C e quase 40°C na maior parte.

"O calor intenso aumenta a evaporação agravando a situação de estiagem nos Estados. Normalmente não chove muito em outubro na região Norte do País", afirma a Climatempo.

Nordeste

Já no Nordeste, o ar seco ainda predomina e dificulta a formação de grandes nuvens e a ocorrência de chuva sobre a maior parte da região.